Безногий карагандинец шантажировал девочек их обнаженными фото

Получением снимков от несовершеннолетних девочек действия осужденного не ограничивались.

В Караганде к 10 годам лишения свободы приговорили инвалида, развращавшего несовершеннолетних девочек, пишет eKaraganda.

- Мужчина без двух ног получил от своего брата в подарок сотовый телефон. Находясь дома, он начал заниматься развратными действиями. Здесь, может быть, сказалась безысходность, которая в силу увечий не дала возможность ему реализоваться как мужчине. После получения травмы он остался один, без семьи. Зарегистрировавшись в соцсети ВКонтакте как 16-летний парень, он начал добавлять к себе в друзья девочек, возраст которых не достиг 14 лет. А затем просил их выслать фотографии, где они обнажены, - рассказал председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Шарип Сисимбаев на брифинге по итогам работы суда за 2018 год.

Получением снимков от несовершеннолетних девочек действия осужденного не ограничивались.

- Сначала мужчина шантажировал своих жертв, а потом размещал их фото в открытом доступе. Таким образом он создавал ситуации, при которых девочки дальше не могли учиться в своей школе. Они были вынуждены менять место жительства, уезжать с родителями в другие города, - добавил Шарип Сисимбаев.

В итоге мужчина был осужден на 10 лет лишения свободы по частям 1 и 3 статьи 124 УК РК "Развращение малолетних". К настоящему моменту приговор вступил в законную силу.

Всего в 2018 году на рассмотрении СМУС Карагандинской области находилось 17 дел, связанных с преступлениями против половой неприкосновенности и действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Впервые была применена мера принудительного лечения в виде химической кастрации. Другого осужденного за растление малолетних приговорили к пожизненному лишению свободы.

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