Случаи жестокости среди детей вызывают тревогу – Абаев

Глава МИР РК прокомментировал жестокое избиение подростка в Туркестане.

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев поделился мнением по поводу случая с избиением подростка в Туркестане, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Эти случаи вызывают тревогу. Они не оставлены без внимания компетентных органов, по каждому случаю проведены расследования. Я абсолютно уверен, что следствие доведет дело до конца, и виновные люди будут наказаны. Что касается культа жестокости и насилия, конечно, видео с избиениями шокируют. Потому что взрослые это все обычно проецируют на своих детях, переживают за них, и это все усиливает тот эффект, который получает еще более широкое распространение в СМИ. СМИ начинают еще больше следить за подобными случаями, и публикуют аналогичные материалы. В итоге, резонанс, вызванный ими, порождает ощущение массовости таких инцидентов", - сказал министр на программе "Открытый диалог".

Но выносить вердикт о том, что культ насилия процветает на основании только субъективных ощущений, которые в свою очередь базируются на новостной ленте, по его словам, неправильно.

"Думаю, в свете происходящего МОН и МВД будут проводить достаточно серьезные исследования. При этом я хотел бы отметить, что количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними, за последние 5 лет сократилось на 36%. То есть, если в 2013 году их было почти 45 тысяч, то в 2018 - уже 29 тысяч. Все мы хорошо понимаем, что нет какого-то одного доминирующего фактора, определяющего психоэмоциональное развитие ребенка. Родительское воспитание, школа, сверстники, масс-медиа, досуговые учреждения - все это вкупе оказывает влияние на формирование подростков. Поэтому выделять что-то одно, как причину жестокости, я бы не стал", - отметил Д. Абаев.

Он выразил мнение, что информационное поле оказывает колоссальное внимание на психику и поведение детей.

"Если ребенок никуда не ходит, сидит дома и только играет в жестокие компьютерные игры, естественно, у него будет складываться однобокое восприятие каких-то вещей. Я уже неоднократно рассказывал о тех мерах, которые государство принимает для защиты детей от вредной информации. Так, ведется постоянный мониторинг и удаление деструктивного контента. Мы обязали всех операторов предоставлять школам очищенный трафик. Совместно с гражданским обществом разработан так называемый белый интернет-пакет одобренных сайтов, который можно, при желании, подключить к смартфонам любого ребенка", - рассказал глава ведомства.

"Но мы не можем проследить за каждым ребенком, защитить от всех сайтов, форумов и блогов. Привить так называемую информационную гигиену ребенку, пожалуй, под силу только родителям. В целом, по стране действует более 5 тысяч культурно-досуговых учреждений. И их большая часть носит дотационный характер. Только в 2018 году было открыто более 400 новых объектов. При этом я не буду отрицать, не везде и не у всех детей есть возможность посещать кружки. Особенно остро эта проблема наблюдается в сельской местности. Но местные власти активно работают в этом направлении", - заключил он.

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