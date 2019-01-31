"Барыс" второй раз в сезоне проиграл лидеру КХЛ

Астанинский клуб потерял лучшего снайпера и потерпел второе поражение подряд.

Астанинский "Барыс" потерпел поражение от санкт-петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Астане и завершилась со счетом 2:3 (1:2, 1:1, 0:0) в пользу гостей.

Хозяева открыли счет уже на 78-й секунде игры. Роман Старченко из-за ворот выдал пас на свободного Андре Петерссона, и тот хладнокровно переиграл голкипера СКА.

Однако питерцы еще до перерыва сумели не только отыграться, но и повести в счте. Сначала на 11-й минуте шайба после броска Наиля Якупова попала в спину Дастину Бойду и рикошетом влетела в ворота "Барыса".

Вскоре после пропущенной шайбы "Барыс" лишился лучшего снайпера команды. Патрис Кормье, на счету которого 18 шайб, получил удаление до конца матча за удар соперника клюшкой.

На 16-й минуте СКА реализовал численное преимущество - при игре "5 на 3" отличился Павел Дацюк, который вывел "армейцев" вперед.

В самом начале второго периода "Барыс" вновь оказался в меньшинстве после удаления Мэттью Фрэттина, чем воспользовался СКА и удвоил преимущество. Дубль на свой счет записал Якупов.

На 31-й минуте уже "Барыс" реализовал большинство, сократив отставание до минимума. Дальним точным броском отметился Даррен Диц, для которого эта шайба стала 15-й в сезоне.

В заключительном периоде счет на табло не изменился. Как итог, победа СКА - 3:2.

Для "Барыса" это поражение стало вторым кряду и вторым в сезоне от СКА, который продлил победную серию до шести игр. 24 января в Санкт-Петербурге победу в серии буллитов (3:2) праздновали хозяева.

После этой игры "Барыс" с 75 очками остался на третьем месте в Восточной конференции. Астанинский клуб по-прежнему идет вторым в дивизионе Чернышева, уступая лидирующему "Авангарду" (75) по дополнительным показателям. СКА, набрав 91 очко, упрочил лидерство в чемпионате.

Континентальная Хоккейная Лига. Регулярный чемпионат

Барыс - СКА 2:3

Голы: Петерссон, 1 (1:0); Якупов, 11 (1:1); Дацюк, 16 (1:2); Якупов, 23 (1:3); Диц, 31 (2:3)

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