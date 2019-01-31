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Саммит "астанинской тройки" по Сирии пройдет в Сочи в феврале

14 февраля президенты России, Турции и Ирана обсудят зону деэскалации в Идлибе и вывод американских войск из Сирии.

Фото : pxhere.com31 января 2019, 23:11

Саммит Россия - Турция - Иран по сирийскому урегулированию пройдет 14 февраля в Сочи. Об этом сообщил в четверг глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в интервью газете Hurriyet, передает ТАСС.

"Трехсторонний саммит Россия - Иран - Турция вновь состоится в Сочи 14 февраля", - сказал глава внешнеполитического ведомства республики.

По данным телеканала NTV, на предстоящей встрече президенты РФ Владимир Путин, Турции - Тайип Эрдоган и Ирана - Хасан Роухани, как ожидается, обсудят ситуацию в сирийской зоне деэскалации в Идлибе и вывод американских войск из Сирии.

Предыдущий саммит лидеров трех государств прошел в сентябре прошлого года в Тегеране.


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