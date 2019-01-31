Декорации к фильму-катастрофе: в Семее почернели улицы

Жить в черной пелене и дышать угольной пылью людям приходится много лет.

Черные улицы, черный снег. Жители левобережной части Семея заявляют, что устали жить, словно среди декораций к фильму-катастрофе. Всего в паре сотен метров от их домов стоит ТЭЦ, из-за которой все вокруг покрывается толстым слоем сажи, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В этом районе не лепят снеговиков, не мастерят снежные горки. Здесь вообще к снегу лучше не прикасаться, иначе едва ли отмоешься. Целый микрорайон в левобережной части Семея живет среди сплошной черноты. А виной всему местная ТЭЦ. Это из-за нее все вокруг регулярно покрывается плотным слоем сажи.

Алия Кудайбергенова, жительница г. Семея:

- По ночам идут выбросы вот этого нагара, и все это вот в виде осадков выпадает, значит, на территорию нашего двора. Летом это менее заметно.

Жители говорят, так жить дальше больше просто не могут! Теплоцентраль коптила и раньше. Но после недавней реконструкции, уверяют местные, жить стало просто невыносимо.

- Вот, пожалуйста, посмотрите, в разрезе видно, он как слоеный пирог, он слоями идет. Не успеет чистый выпасть, сразу они засыпают нас. И это все происходит ночью.

Жители предположили, что так оседает сажа. Однако в администрации ТЭЦ заявили: никаких вредных выбросов во время работы объекта не бывает. Виной всему пыль. Сюда едва ли не ежедневно приходят вагоны с углем. При его разгрузке в воздухе и образуется черная пелена, которую ветром разносит по всей округе.

Николай Демин, заместитель по производству ГКП "Теплокомунэнерго" г. Семея:

- Исторически так просто сложилось, что наша территория ТЭЦ-1 расположена среди домов. Поэтому полностью устранить пыль, которая вот раздувается, мы не имеем возможности. Вот сами можете видеть наглядно, что здесь техника ездит и вагоны разгружаются. Мы около 300-400 тысяч тонн угля разгружаем за год.

Жить в черной пелене и дышать угольной пылью людям приходится много лет. Переселять их из неблагополучного района власти не собираются. Но и действенного способа, как защитить жителей от черной напасти, за долгие годы так и не придумали. Надежда была на громкий проект "Чистый город", который поручили разработать отделу ЖКХ. Однако сырой документ уже пять раз возвращали на доработку.

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