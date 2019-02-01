В Уральске рухнула крыша в пятиэтажном жилом доме

Есть вероятность того, что устоявшая часть кровли продолжит обрушаться.

В Уральске в многоквартирном доме под тяжестью снега рухнула крыша. От шока, который испытали, услышав жуткий грохот, жильцы уже отошли. А вот жить под шаткой конструкцией теперь боятся: есть вероятность того, что устоявшая часть кровли продолжит обрушаться, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Пятиэтажка стоит в самом центре Уральска. Дому полвека, и за это время крыша капитально не ремонтировалась. Старые балки не выдержали тяжести снега и обрушились с таким грохотом, что жильцы повыбегали из дома.

Алия Нариман, жительница дома:

- Очень сильный грохот, аж затряслись стены. Мы все испугались. После чего вот прошло время, да, и у меня, смотрите, что образовалось. На стене вот у меня идут, мы только недавно сделали ремонт, вот у меня, смотрите, полностью идет трещина!

Уже потом Алия, именно ее квартира буквально в эпицентре обвала, заметила: симметричные трещины по обе стороны от окна идут до самого пола. Мать четверых детей признается: вторые сутки не спит. Она боится, что на них рухнет и потолок. Странные шумы и треск слышат и жильцы других квартир.

Вера Речицкая:

- Ночью трещит. Я вскакиваю и смотрю, где это трещит? Мне кажется, что трещит вообще кругом. Я и на балкон гляну, и за окно гляну.

Деревянные балки, которые устояли, под тяжестью снега прогнулись, и, кажется, в любой момент так же сломаются. А владельцы квартир на 5 этаже теперь с тревогой следят и за прогнозом погоды. Оттепель грозит большим потопом. Но чиновники уверяют, что контролируют ситуацию.

Канат Умралиев, заместитель руководителя отдела жилищной инспекции ЖКХ г. Уральска:

- Естественно, мы сидеть не будем. Совместно с КСК до плюсовой температуры, чтобы подтоплений не было, будем чистить снег с крыши.

В ЧС заверили, что жить в этом доме можно и жильцам ничего не угрожает. А вот как быть с провалившейся крышей, будут решать в ближайшие выходные. В субботу КСК и ЖКХ планируют собрать всех собственников жилья, чтобы решить, на чьи деньги ремонтировать крышу.

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