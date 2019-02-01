Ани Лорак официально развелась с мужем

Муж певицы Мурат Налчаджиоглу был неверен артистке, что, вероятно, и спровоцировало их разрыв.

Певица расторгла брак с Муратом Налчаджиоглу. О разводе Ани Лорак с супругом сообщили в суде. Вопрос о том, где будет жить их дочь, будет рассмотрен на другом заседании.

В течение нескольких месяцев в Сети активно обсуждали развод Ани Лорак. Муж певицы Мурат Налчаджиоглу был неверен артистке, что, вероятно, и спровоцировало их разрыв. Поклонники звезды считали, что ей удастся помириться с мужем. Однако сейчас стало известно, что Ани Лорак официально расторгла брак.

Шевченковский районный суд Киева на заседании 31 января официально развел Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу. Заседание проходило в закрытом режиме. Супруги на нем не присутствовали. Судья Елена Пихур выносила решение около 15 минут.

"Брак разорван. Сегодня рассматривался только вопрос о расторжении брака", — заявила судья.

Ани Лорак позволяет мужу регулярно видеться с дочерью. Так, недавно он отправился в США, где отдыхала Лорак с дочерью Софьей. Тем не менее, суд будет отдельно решать, с кем будет жить девочка. По мнению адвоката Ивана Либермана, в этой ситуации родителям предстоит собрать немало бумаг.

"Каждый из них должен предоставить много документов, справок, в том числе и про состояние своего здоровья, о доходах, документ о том, что они могут воспитывать ребенка, что обеспечены жильем или могут предоставить хорошее жилье для проживания дочери. Учитывается и то, кто и как относится к ребенку, даются заключения психолога о психологическом состоянии ребенка, с кем у ребенка более тесный контакт — с мамой или папой. Это один из самых сложных процессов", — рассказал Либерман.

Также пока непонятно, как супруги поделят имущество. У Лорак есть квартиры в Киеве и Москве, а Мурат является владельцем нескольких клубов и ресторанов.

После разрыва с мужем Лорак продолжила выпускать новые композиции. В одной из них она намекнула на предательство мужа. "Я глаза закрываю и стою в тишине, будто молча кричу тебе. Знаю, это напрасно, я решаю сама, с кем делить свое счастье. Но я признаться должна: я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Я видела сон, прошу об одном, чтобы он не оказался вещим... Я все понимаю, сердцем верю тебе, но в душе началась война. Я тебе отдаю все, не жалея себя. Почему снова нет тебя? Да, я признаться должна: я видела сон, в котором она..." — такие строчки есть в песне Лорак.

Источник: СтарХит

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