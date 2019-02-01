В актюбинских школах закончились педагоги

На 400 первоклашек приходится по четыре учителя.

Актюбинские школы переживают небывалый кадровый дефицит. В городе остро не хватает математиков и учителей начальных классов. Директора учебных заведений хватаются за головы из-за совершенно неопытных специалистов. Говорят, охота за выпускниками вузов и колледжей начинается уже сейчас, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

В актюбинском образовании серьезная проблема: некому учить первоклассников. Практически в каждой второй городской школе не хватает педагогов начального звена. Зато число самих учеников с каждым только увеличивается. Первые классы переполнены, а вот как с ними заниматься – в школах ума не приложат.

В образцовой 56 гимназии сразу 33 начальных класса. Это больше восьмисот детей и треть учеников от общего числа учащихся. Если в классах с казахским языком обучения педагоги еще справляются, в русских, говорят, катастрофа полная: всего 4 преподавателя на 400 первоклашек! При такой нагрузке учителя практически не видят собственных детей.

Улмекен Байгазина, учитель начальных классов:

- Почти целый день. С утра, с семи часов, до шести вечера с двумя классами. Первый класс по обновленной программе. И четвертый класс по старой программе. Но тоже приходится преодолевать трудности.

Директоры школ едва не становятся в очередь за учителями начальных классов. Но даже молодых специалистов, говорят, слишком мало.

Гульдария Абдыгалиева, директор школы-гимназии № 56 г. Актобе:

- Например, в гуманитарном колледже и в нашем университете давно не открывался факультет для учителей именно начальных классов. Так как выпуска нет, конечно, будет дефицит кадров.

С учителями-математиками в актюбинских школах тоже серьезная проблема. В школах готовы брать неопытных педагогов. Но ведь и их нет, сетуют в отделе образования.

Гульнур Зарлыкова, отдел образования акимата г. Актобе:

- Связано с тем, что абитуриенты не поступают на такие специальности, как математика, как русский язык - литература. У нас вот очень много – казахский язык - литература. Вот к нам заносят резюме, в центр занятости. Они вот стоят в очереди.

На сегодня в общей сложности в Актобе требуется порядка пятидесяти учителей. Это как раз педагоги начальных классов и математики. Нехватка кадров восполняется за счет пенсионеров. Но такими темпами, переживают специалисты, скоро с первоклассниками будет заниматься некому.

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