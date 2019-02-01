Умерла актриса фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика"

Более молодое поколению знают ее по фильму "Антикиллер", сериалу "Каменская" и другим.

На протяжении длительного времени Валентина Березуцкая страдала от проблем с сердцем. Валентина Федоровна почувствовала себя плохо дома, врачи не смогли ее спасти, пишет СтарХит.

Актриса Валентина Березуцкая продолжала играть в кино после выхода на заслуженных отдых. Если советскому зрителю она известна также по картине "Операция Ы и другие приключения Шурика", то более молодое поколению знают ее по фильму "Антикиллер", сериалу "Каменская" и другим. В прошлом году стало известно, что Валентина Федоровна испытывает проблемы с сердцем. В прессе появилась информация о госпитализации актрисы, но тогда все обошлось.

А сегодня Березуцкая, которая получила неофициальное звание "королевы эпизодов", умерла. Названа предварительная причина смерти артистки — остановка сердца. Валентина Федоровна находилась дома с сиделкой, когда ей стало плохо. Пока врачи приехали, актриса впала в кому. Спасти Березуцкую не удалось. Пока не известно, где и когда она будет похоронена.

Напомним, Валентина Березуцкая родилась в Курской области в семье военного. Юность будущей актрисы прошла Корее, куда по распределению попал ее отец. В 1955 году она окончила актерский факультет ВГИКа. После учебы Березуцкая стала работать в "Мосфильме" и театре киноактера, которым прослужила не один десяток лет.

В 1992-ом ей присвоили звание "Заслуженная артистка России". А в 2004 году Березуцкая удостоилась премии "Ника" за лучшую женскую роль в фильме "Старухи", — считается, что именно тогда к ней пришло всенародное признание.

Что касается личной жизни, то Валентина Федоровна более 30 лет жила в законном браке с Владимиром Агеевым, который был директором Ялтинской киностудии, студии Горького, а также снимался в фильмах. Мужа актрисы не стало в 1990 году. У супругов есть дочь Полина. Она окончила экономический факультет ВГИКа, работала бухгалтером на "Мосфильме".

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