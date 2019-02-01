Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Япония отказалась брать турок на работу

Такое решение вызвало негодование турецких политиков.

Фото : Koichi Kamoshida / Getty Images1 февраля 2019, 06:00

Японские власти не включили Турцию в список государств, граждане которых смогут въехать в страну по рабочим визам, чем вызвали возмущение турецких дипломатов, передает Lenta.ru.

Благодаря изменениям в визовой системе японского государства, начиная с апреля 2019 года в страну смогут въехать до 500 тысяч иностранных работников. Однако среди них не будет турок - Турция указана среди стран, чьим гражданам визы этой категории предоставлять не будут.

Такое решение вызвало негодование турецких политиков. Представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что такое положение дел "не отражает дух глубоко дружеских отношений и стратегического партнерства двух стран", и подчеркнул, что списки должны быть пересмотрены "как можно скорее". Посла Японии в Турции вызвали в ведомство, чтобы высказать ему недовольство ситуацией.

В ноябре стало известно, что японское правительство решило реформировать визовую систему страны, чтобы привлечь в страну иностранных рабочих и туристов. Новые стандарты вступят в силу в апреле этого года.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты