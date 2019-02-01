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Количество заболевших корью в Казахстане выросло до 1600

Жандарбек Бекшин подробно и доступно рассказал об основных принципах профилактики вирусных заболеваний.

Фото : pxhere.com1 февраля 2019, 06:23

Корь подтвердилась у более чем у 1600 казахстанцев. Хотя в начале этой недели число заболевших было около 900, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

При этом о вспышке говорить пока рано, отмечают эпидемиологи. Чтобы не допустить дальнейшего распространения вируса, главному санврачу страны пришлось лично встретиться со школьниками. Во время своей лекции Жандарбек Бекшин подробно и доступно рассказал об основных принципах профилактики вирусных заболеваний. Самым эффективным методом остается иммунизация, отметил лектор.

К сожалению, многие родители запрещают своим детям получать вакцины. Но благодаря профилактике в прошлом году санврачам удалось переубедить больше половины отказников. Тем не менее, заболевших все равно становится больше. На это, по мнению главного санврача, влияют новые генетические линии в штаммах заболевания. У казахстанцев на них иммунитета пока нет.

- Там есть две генетические линии Дублин и Кабул, которые никогда в РК не регистрировали. Поэтому наш иммунитет не распознает эти инфекции. В первую очередь страдают не привитые дети, - сообщил председатель Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Жандарбек Бекшин.

В ходе встречи Жандарбек Бекшин ответил на вопросы, а самым активным ученикам вручил памятные подарки. Кстати, школьники могут получать прививки прямо в учебном заведении.

- Мы прививаем в школе 6-летних детей согласно прививочному календарю против дифтерии, столбняка, кори, краснухи, паротит. Главная для нас проблема - это начальное звено. Они наиболее уязвимы, у них нет иммунитета, и плохо соблюдается гигиена. Процент нас пока не устраивает, мы охватили 80%, - рассказала врач-педиатр дошкольно-школьного отделения поликлиники №9 Астаны Ирина Гатиятуллина.


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