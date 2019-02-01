В Актау мужчина убил и расчленил любовника сожительницы

Виновный получил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Убийство произошло в Актау еще летом прошлого года, но только сейчас суд поставил в нем окончательную точку, передает Zakon.kz со ссылкой на InAktau.

Из материалов дела стало известно, что 25 июня 2018 года жительница Актау привела домой нового сожителя, не взяв в расчет, что дома ее ждет еще один мужчина.

Выяснять отношения троица села за стол. Разгоряченный спиртными напитками сожитель женщины приревновал возлюбленную. На этой почве он забил насмерть гостя молотком и нанес ему несколько ножевых ранений.

Чтобы скрыть следы преступления хозяева квартиры расчленили мужчину и выкинули фрагменты тела в разные мусорные контейнеры.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Мангистауской области мужчина был признан виновным, по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство). Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Его сожительница признана виновной за укрывательство тяжкого преступления по статье 432 УК РК. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев.

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