Поножовщина в Актобе: студент колледжа идет на поправку

Врачи рассказали о состоянии 17-летнего студента, получившего ножевое ранение в уличной драке

С ранениями в живот, руку и ногу накануне госпитализировали учащегося гуманитарного колледжа Актобе, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Алматы".

17-летнего парня, истекающего кровью, обнаружили прохожие неподалёку от учебного заведения. В полиции предполагают, что пострадавший направлялся на учебу, когда произошёл конфликт со сверстником.

"По данному факту задержан несовершеннолетний 2002 года рождения. Учащийся одного из колледжа города, который 29 января примерно в 16.00 в ходе возникшей ссоры нанёс ножевое ранение. Начато досудебное расследование по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сообщил руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Состояние учащегося третьего курса стабильное. В самом колледже пострадавшего характеризуют положительно. В учебе преуспевает, в плохих компаниях замечен не был. Приехал из области и живёт у родственников.

"Учится хорошо, мы никогда не видели, чтобы он курил или употреблял алкоголь. Для нас произошедшее стало неожиданностью, ведь парень неконфликтный. Мы переживаем за него и желаем выздоровления", - говорит заместитель директора гуманитарного колледжа г. Актобе Гульбаршин Жиенкулова.

Нападавший, как выяснилось, тоже студент одного из городских колледжей. По одной из версий он и стал зачинщиком потасовки. После инцидента во всех учебных заведениях города усилены меры предосторожности. При входе в здание производится досмотр.

Неделей ранее в Шалкарском районе жертвой уличных разборок стал школьник, он скончался от ножевых ранений. В МВД после массовых драк в ряде регионов даже предложили срочно созвать комиссию по делам несовершеннолетних. Однако реакции от министерства образования пока не последовало.

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