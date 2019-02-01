В Астане и Павлодаре отменили школьные занятия

В регионах плохие погодные условия.

В Астане и Павлодаре отменены школьные занятия, сообщает Zakon.kz.

По информации столичного Управления образования отменены занятия для учащихся 0-4 классов первой смены из-за ухудшения погодных условий.

В Павлодаре температура минус 30°, ветер - 3 метра в секунду. Занятия отменены для учащихся 1-9 классов первой смены.

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