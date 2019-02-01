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Отец школьницы, сломавший челюсть учителю, объяснил произошедшее

Мужчина, нанесший побои учителю в Костанае, объяснил произошедшее.

Фото : kstnews.kz1 февраля 2019, 09:26

22 января в костанайской гимназии имени Горького отец второклассницы избил учителя физической культуры. Об этом рассказала директор гимназии Ирина Шушпанова. Отец девочки Жанболсын Дукеев изложил свою точку зрения, передает Zakon.kz со ссылкой на "Костанайские Новости".

Жанболсын уверяет, что не избивал педагога, который оскорбил его дочь, а лишь несколько раз ударил ладонью по лицу. По его словам, учитель физкультуры не признавал свою вину, но когда в класс вошла школьница, то во всем сознался.

На момент разбирательства на лице учителя, по словам отца школьницы, крови не было.

Директор школы попросила мужчину "не поднимать шум" и оставить все внутри школы. Он был готов пойти администрации навстречу, однако недавно узнал, что физрук написал на него заявление в полицию.

- Я готов ответить за свои действия, но только сначала надо доказать, что я ударами ладони мог сломать челюсть. Я тоже написал заявление по поводу сложившейся ситуации, - пояснил свою позицию Жанболсын Дукеев.

Журналисты издания переговорили с учителем физической культуры. Он сейчас находится в больнице и отказался комментировать ситуацию. Сообщил, что точку в деле поставят правоохранительные органы.

Инцидент произошел в костанайской гимназии имени А.М. Горького. Учитель физкультуры сказал слово оскорбительного характера в адрес школьницы, которая не реагировала на его замечания во время урока. Та рассказала отцу, который побил физрука, сломав ему челюсть. Потерпевший написал заявление в полицию.


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