В Шымкенте оправдали мотоциклиста, "столкнувшегося" с полицейским авто

С него сняты все обвинения.

В специализированном суде Шымкента полностью были сняты обвинения к мотоциклисту - участнику ДТП, которое произошло в сентябре прошлого года и получило большой общественный резонанс, передает Zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

В ночь с 17 на 18 сентября прошлого года по проспекту Байдибек би произошла авария с участием мотоциклиста и спецавтомашины дорожной полиции. Тогда сотрудники в погонах утверждали, что мотоциклист, увидев их, пытался скрыться, но не справился с управлением и врезался в их автомобиль.

Мотоциклист рассказал свою версию - полицейские намеренно врезались в него.

К тому же у ночного инцидента тогда появилось неожиданное продолжение. В социальных сетях появились кадры, предположительно с видеожетона сотрудника полиции. На них отчетливо видно, да и слышно, кто в кого в ту ночь попал. Тогда мотоциклисты Шымкента обвиняли сотрудников дорожно-патрульной полиции в намеренном наезде на мотолюбителя.

Теперь же стало известно, кто прав в этой истории и как все было на самом деле.

- Специализированным административным судом города Шымкента было рассмотрено административное дело в отношении хозяина мотоцикла Г. Согласно материалам дела в его отношении был составлен протокол о том, что он 18 сентября, управляя мотоциклом марки "Хонда", совершил столкновение со спецавтомашиной под управлением сотрудника полиции. В ходе расследования установлено, что со стороны мотоциклиста совершения правонарушения не было, так как из видеоматериалов видно, что сотрудники полиции в ходе остановки мотоциклиста сами спровоцировали ДТП, - сообщил судья специализированного административного суда Шымкента Бекназаров Абдугаппар.

Так как административная ответственность наступает за нарушение правил дорожного движения, а в данном случае мотоциклист их не нарушал, то с него сняты все обвинения.

Ущерб пока не установлен, так как не установлено то, кто является потерпевшим в данной ситуации.

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