Аномальные холода наступили в США 

Морозы привели к гибели более 10 человек.

Суровая зима продолжает испытывать на прочность жителей американского Среднего Запада США, пишет Euronews.

Морозы привели к гибели более 10 человек. Иллинойс, Айова, Миннесота, Дакота, Висконсин — температура здесь -30 и ниже, а из-за сильного ветра ощущается как -50.

Ученые не исключают, что причина именно в глобальном потеплении. Из-за повышения температур на планете полярный вихрь, характерный для Арктики, мог сместиться к югу. И всё же с выводами торопиться не стоит, считает климатолог Луиджи Ромоло.

"Чем чаще происходят такие погодные аномалии, тем больше мы о них узнаём. Получив достаточно информации, мы сможем судить о том, как это связано с изменением климата. Даже я - сторонник сокращения вредных выбросов в атмосферу и повышения осведомлённости об этой проблеме - не могу сказать наверняка, связано ли это с глобальным потеплением", - говорит наш собеседник.

Впрочем, времени на то, чтобы изучить явление, у ученых предостаточно - до конца недели рекордные холода здесь продержатся. Потоки арктического воздуха движутся к восточному побережью, и вот-вот достигнут штатов Мэн и Пенсильвания.

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