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Сбой произошел в работе YouTube

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео.

Фото : pixabay1 февраля 2019, 08:50

По всему миру пользователи YouTube столкнулись со сбоем в работе сервиса, передает Zakon.kz со ссылкой на данные Downdetector.

Сообщения о сбое начали поступать около 07:40 по времени Астаны. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с проигрыванием видео (60%), 28% - на некорректную работу сайта, еще 11% не могут войти в свои аккаунты.

Согласно данным, проблемы с сервисом испытывали жители России, США, Германии, Голландии, Украины, Великобритании, Франции и Японии.


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