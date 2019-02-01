Сбой произошел в работе YouTube
Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео.
Фото : pixabay1 февраля 2019, 08:50
По всему миру пользователи YouTube столкнулись со сбоем в работе сервиса, передает Zakon.kz со ссылкой на данные Downdetector.
Сообщения о сбое начали поступать около 07:40 по времени Астаны. Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с проигрыванием видео (60%), 28% - на некорректную работу сайта, еще 11% не могут войти в свои аккаунты.
Согласно данным, проблемы с сервисом испытывали жители России, США, Германии, Голландии, Украины, Великобритании, Франции и Японии.
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