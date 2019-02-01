Медведев прибыл в Алматы для участия в двух масштабных мероприятиях

1 февраля в Алматы состоится 16-е заседание Евразийского межправительственного совета, а также международный цифровой форум.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Алматы, сообщает ТАСС.

В пятницу, 1 февраля, в Алматы состоится 16-е заседание Евразийского межправительственного совета, а также международный цифровой форум.

Медведев примет участие в обоих мероприятиях.

Как сообщили журналистам в пресс-службе главы кабмина, на встрече будет обсуждаться цифровая повестка Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Разговор на эту тему будет продолжен на пленарной сессии форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии", в которой российский премьер-министр также планирует участвовать.

Как напомнил журналистам первый заместитель руководителя аппарата правительства Сергей Приходько, предстоящее заседание межправительственного совета станет первым в 2019 году, в течение которого в органах ЕАЭС, включая межправительственный совет, председательствует Армения. Предыдущее заседание прошло 27 ноября 2018 года в Минске.

"Традиционно особое внимание будет уделено развитию интеграционных процессов, укреплению нормативно-правовой базы Союза, формированию единых рынков в рамках ЕАЭС, снятию барьеров во взаимной торговле, развитию отраслевого сотрудничества", - сказал Приходько.

В частности, по его словам, "участники заседания рассмотрят ход исполнения решений межправсовета, реализации цифровой повестки Союза, обсудят работу над проектом соглашения о регулировании алкогольного рынка ЕАЭС". Еще одной темой станет дискуссия по отдельным вопросам формирования общего рынка газа ЕАЭС. Приходько также сообщил, что участники мероприятия заслушают информацию об исполнении Евразийской экономической комиссией и правительствами государств-членов поручений по совершенствованию наднационального регулирования.

По словам организаторов международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии", его главная цель - выработать совместные меры, которые позволят ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС, повышая их конкурентоспособность. Помимо российского премьера в пленарной сессии примут участие премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев, глава кабинета министров Белоруссии Сергей Румас, глава правительства Киргизии Мухамметкалый Абылгазиев и вице-премьер Армении Мгер Григорян, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саргсян.

Ожидается, что на форуме будут обсуждаться перспективы интеграции технопарков Евразии, создание совместных инновационных проектов, пройдет обмен опытом по вопросам продвижения и поддержки стартап-компаний и молодых специалистов в сфере IT. Помимо этого, программа форума включает в себя проведение пяти панельных сессий, посвященных цифровой повестке ЕАЭС, инновационной экосистеме, достижению устойчивого развития и цифровизации малого и среднего бизнеса.

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