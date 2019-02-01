Сапарбаев: Поставленные Президентом задачи направлены на улучшение благосостояния граждан

Наша главная задача – исполнить поручения качественно и в установленные сроки.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев провел совещание по вопросам реализации поручений главы государства, данных на расширенном заседании Правительства в минувшую среду, 30 января. В нем приняли участие руководители государственных органов, коммунальных предприятий, общественных организаций и другие, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

"Наша главная задача – исполнить поручения Президента качественно и в установленные сроки. Поэтому я вас сегодня собрал. Все задачи, поставленные Елбасы, направлены на улучшение благосостояния населения. В первую очередь, необходима качественная реализация 5 социальных инициатив. По программе "7-20-25" мы сегодня не все резервы используем. Минувший год область завершила с ростом экономики в 5%, в этом году должно быть не меньше. Для этого необходимо активно включаться в работу с самого начала года и обеспечить эффективную реализацию государственных программ", - подчеркнул Бердыбек Сапарбаев.

Аким области акцентировал внимание на эффективной реализации мероприятий Года молодежи, в том числе по развитию молодежного предпринимательства. Отметим, в целом, на микрокредитование МСБ по области в текущем году будет направлено более 5 млрд. тенге. Поручено обеспечить своевременную выдачу займов и 100% освоение средств.

В сфере промышленности приоритет будет отдан реализации проектов по импортозамещению и увеличению экспортной продукции.

"В этом году Правительство выделит 600 млрд. тенге на поддержку проектов, направленных на импортозамещение и экспорт. Поручаю проработать баланс производства и потребления области, на основе которого определить приоритетные проекты и проработать их включение в данную программу. Будет запущена новая программа по поддержке отечественного автопрома. Необходимо рассмотреть потенциал области по участию в ней, а также возможность производства автомобилей, комплектующих частей, сельхозтехники", - сказал Бердыбек Сапарбаев.

В целях исполнения поручения Главы государства по обеспечению граждан жильем, в текущем году в Актюбинской области планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 миллиона квадратных метров жилья. Также стоит задача по увеличению объема содержания местных строительных материалов при строительстве с нынешних 85% до, как минимум, 90%.

"Надо чтобы на первых этажах новых многоквартирных домов строили помещения для социальных объектов, к примеру, детских садов, медицинских или полицейских пунктов, внешкольных детских учреждений. Сейчас, в основном, первые этажи строят как коммерческие площади, но эти социальные объекты гораздо важнее и нужнее жильцам", - уверен аким области.

Огромные резервы роста имеет сельское хозяйство. В соответствии с поручениями Президента, приоритетной в сельском хозяйстве в этом году останется работа по внедрению новых технологий, повышению продуктивности животноводства и растениеводства, развитию государственно-частного партнерства, в том числе в орошаемом земледелии, сети оптово-распределительных центров для недопущения необоснованного роста цен на сельскохозяйственные продукты. Еще одна основная задача - максимальная загрузка предприятий по переработке сельхозпродукции и обеспечение продовольственной безопасности.

"В 2018 году площадь орошаемых земель увеличили до 30,2 тысячи гектаров, в этом необходимо довести до 40 тысяч гектаров. Переработка в сельском хозяйстве растет на 5-7 процентов ежегодно, но мощности мясных, молочных комбинатов все равно загружены лишь где-то на 50%. Так нельзя. У нас есть потенциал для полного обеспечения потребности в том же молоке и молочных продуктах. Поддержка государства имеется. Просто необходимо наладить сбор сырья, усилив работу по кооперации предприятий по сбору молока и созданию молочно-товарных ферм. Надо разъяснять сельчанам, что молоко они могут сдавать перерабатывающим предприятиям. К примеру, ТОО "Айс" выкупает молоко по 100 тенге за литр. Это хорошее подспорье для жителей села. Также необходимо в 2019 году объем экспорта мяса увеличить до 4 тысяч тонн, особое внимание уделить созданию новых производств по глубокой переработке сельхозпродукции, направляемой на экспорт", - сказал Бердыбек Сапарбаев.

Также в Актюбинской области в этом году будет усилена работа по приватизации, реализации экспортоориентированных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, привлечению инвестиций, развитию МСБ, обеспечению устойчивости финансовой системы, борьбе с теневым оборотом, пресечению нарушений прав работников и трудового законодательства, распространению методик и оснащению школ по стандартам НИШ, повышению качества образования в вузах и ссузах. Бердыбек Сапарбаев подчеркнул, что на особом контроле должны быть вопросы обеспечения качественного ремонта 500 километров автомобильных дорог области, недопущения необоснованного роста тарифов на коммунальные услуги, цен на продукты первой необходимости и лекарственные средства.

"Один из наиболее волнующих население вопросов - качество и доступность медицинских услуг. Управление здравоохранения должно вплотную заняться этим. Со своей стороны, мы окажем поддержку тем, что в этом году стопроцентно решим вопрос обеспеченности службы скорой помощи автомобилями", - сообщил аким области.

В целях обеспечения общественной безопасности, правоохранительным органам поручено усилить работу по профилактике и предупреждению правонарушений, особенно среди несовершеннолетних. С этой же целью в марте этого года будет возобновлен уже зарекомендовавший себя положительно проект "Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету".

"Качественная реализация поставленных Елбасы задач позволит нам скорее войти в тридцатку наиболее развитых стран мира. Я прошу каждого из вас отнестись с особой ответственностью к их исполнению", - резюмировал совещание Бердыбек Сапарбаев.

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