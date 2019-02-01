1 февраля в Казахстане сохранятся морозы

С вторжением холодных воздушных масс с районов Карского моря в северных районах республики ожидается понижение температур воздуха.

В большинстве областей Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами сохранится снег, на востоке и юго-востоке республики ночью ожидается сильный снег, лишь на западе и юге Казахстана - ясная погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С вторжением холодных воздушных масс с районов Карского моря в северных районах республики ожидается понижение температур воздуха. Местами по республике сохранятся туман, гололед, метель, усиление ветра.

В Алматинской области - туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с, в районе Жаланашколя порывы 20-25 м/с.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируют метель, ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях возможен туман, утром и днем метель, в Северо-Казахстанской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской, Карагандинской областях ночью - метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Акмолинской областях ожидается туман, в Акмолинской области днем – низовая метель, в Туркестанской области днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидаются метель, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области - туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ночью прогнозируют сильный мороз.

Погода в Астане: -19°, облачно.

Погода в Алматы: -4°, преимущественно облачно: слабый снег.

Прогноз погоды на 1 февраля.

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