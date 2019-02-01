Трамп назвал условие вывода войск из Афганистана

В Катаре завершились шестидневные переговоры между представителями "Талибана" и американскими властями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска будут выведены из Афганистана в том случае, если удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта в этой стране. Об этом передает РБК со ссылкой на ABC News.

По его словам, представители террористической группировки "Талибан"* впервые заговорили о соглашении по регулированию ситуации. "Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые", - сказал Трамп.

26 января Reuters сообщил, что в Катаре завершились шестидневные переговоры между представителями "Талибана" и американскими властями. По данным агентства, стороны согласовали вывод иностранных войск из Афганистана через 18 месяцев после подписания соглашения.

Два дня спустя спецпредставитель Госдепа по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что представители США и группировки "Талибан" согласовали проект будущего мирного соглашения.

"Движение "Талибан" обязалось, к нашему удовлетворению, сделать все необходимое, чтобы Афганистан никогда не стал платформой для международных террористических групп или отдельных лиц", - сказал Халилзад.

* - группировка, запрещенная в Казахстане

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