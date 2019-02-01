Квартиранты препятствовали сносу дома в Туркестанской области

На данный момент все дома снесены.

Пресс-служба акима города Туркестан прокомментировала ситуацию со сносом дома, в котором находились люди.

"В доме 12/1 по улице Рабига Султан бегим города Туркестан, жили квартиранты, которые не были прописаны в данном объекте. Законный владелец Мухамеджан Омаров дал согласие на снос дома. Территорией в 6,3 сотки вместе с домом барачного типа оценили в 9 млн. 656 тысяча тенге. Деньги выплачены. Со своей стороны законный владелец заранее предупреждал квартирантов о сносе дома", - говорится в сообщении.

Кроме того, 29 января 2019 года когда начали сносить соседний дом по адресу Р. Султан Бегим 12/2 (хозяйка Оглай Аллабергенова, ее дом был оценен 11 млн. 392 тыс. тенге, деньги были перечислены), предупредили и жителей дома 12/1. Квартирантам данного объекта со стороны акимата города Туркестан была оказана финансовая помощь для переезда в другое жилье.

Но, проживавшие квартиранты совместно с соседями усугубляя ситуацию пригласили телеканал, сняли происходящее на сотовые телефоны и выложили видеоматериал в социальные сети.

В ходе съемок телеканала, мать Жандоса Нарымбая Алимгалиева Жанар (квартиранты) 1968 г.р. вызвала скорую помощь, ссылаясь на повышение давления. После она уехала в больницу вместе с врачами, но по дороге в больницу добровольно покинула машину медицинской скорой помощи.

Рабочая группа во главе с заместителем города Туркестан Т.Мусаева, провела разяснительные работы с квартирантами дома 12/1, по улице Рабига Султан бегим города Туркестан.

На сегодня дома по адресу Р. Султан Бегим 12/1, 12/2 полностью снесены.

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