Курс доллара и рубля вырос к концу недели
Cредневзвешенный курс доллара США составил 381,35 тенге.
Фото : Zakon.kz1 февраля 2019, 11:28
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс доллара США составил 381,35 тенге за доллар (+1,29 тенге), объем торгов – 16,9 млн долларов (-38 150 тыс. USD).
Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8300 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.
Средневзвешенный курс по китайскому юаню составил 56,5789 тенге за юань (+0,0389 тенге), объем торгов – 3 700 тыс юань (+3 500 тыс. юань)
В обменниках курс доллара – 380,5-383 тенге, евро - 436,1-439 тенге, рос.рубля - 5,81-5,87 тенге.
В торгах приняли участие 17 банков.
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