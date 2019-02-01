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Курс доллара и рубля вырос к концу недели

Cредневзвешенный курс доллара США составил 381,35 тенге.

Фото : Zakon.kz1 февраля 2019, 11:28

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Cредневзвешенный курс доллара США составил 381,35 тенге за доллар (+1,29 тенге), объем торгов – 16,9 млн долларов (-38 150 тыс. USD).

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,8300 тенге за рубль, объем торгов – 10 млн рублей.

Средневзвешенный курс по китайскому юаню составил 56,5789 тенге за юань (+0,0389 тенге), объем торгов – 3 700 тыс юань (+3 500 тыс. юань)

В обменниках курс доллара – 380,5-383 тенге, евро - 436,1-439 тенге, рос.рубля - 5,81-5,87 тенге.

В торгах приняли участие 17 банков.


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