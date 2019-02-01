Железнодорожникам Алакольского района выплатили зарплату после вмешательства прокуратуры

Железнодорожникам также должны доплачивать за работу на открытом воздухе в тяжелых метеорологических условиях.

Дружбинская транспортная прокуратура добилась выплаты причитающейся заработной платы 1 337 железнодорожникам Алакольского района на сумму более 6 млн тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

"Основанием для начисления этой суммы послужил факт невыплаты работодателем доплат за работу на открытом воздухе в тяжёлых метеорологических условиях", - сообщили в прокуратуре.

Как поясняется, согласно положениям Трудового кодекса и коллективного договора работодатель обязан производить доплату работникам, осуществляющим трудовую деятельность на открытом воздухе при температуре воздуха ниже -25 и выше +35 градусов Цельсия, а также при метелях и снегопадах, ведущих к заносам, при температуре ниже минус 10 градусов.

По акту прокурорского надзора выявленные нарушения устранены, соответствующие доплаты работникам ж/д организации выплачены в полном объеме.

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