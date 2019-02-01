Безнаказанность судей на местах создает дополнительную нагрузку на Верховный суд, где граждане ищут справедливости - председатель.

Председатель Верховного суда Жакип Асанов поручил провести мониторинг судебных ошибок и привлечь судей к ответственности за грубые нарушения. Об этом он заявил во время расширенного совещания по итогам работы судебной системы в 2018 году, передает корреспондент Zakon.kz.

"В течение 2018 года под вашим председательством, отменили, изменили 450 приговоров. Это немало. Сколько случаев было, когда вы указывали в постановлениях о том, что судьями апелляции, либо судьей первой инстанции допущены грубые нарушения? Ведь на уровне кассации приговоры отменяются по существенным нарушениям. Сколько случаев, когда мы ставили вопрос в отношении судей апелляции и судей первой инстанции?" - обратился он к Абаю Рахметулину.

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абай Рахметулин ответил, что кассационная коллегия направила более 40 писем в областные суды для принятия мер в отношении областных и районных судей.

"Зачастую они рассматриваются на президиуме областного суда. Есть дела (менее 10), когда письма направлялись в судебные жюри за грубые нарушения уголовного закона. Не каждая отмена или изменение судебного акта должны влечь привлечение судьи к ответственности. Только грубые (нарушения – от авт.) где явно видно, что судья допустил (ошибку), или не зная закон, или умышленно, в остальных случаях есть у нас постановление, если это связано с оценкой доказательств", - сказал Рахметулин.

Он также отметил, что работа кассационной коллегии по прекращению уголовного преследования и выявлению незаконного осуждения будет продолжаться на системной основе.

"Вы все-таки не ответили на мой вопрос сколько? Я не говорю о том, что 450 приговоров мы отменили и изменили, и столько должно быть указаний о грубом нарушении, - пояснил Жакип Астанов. - По письмам мы никого привлечь к ответственности не можем. Мы можем судью привлечь лишь в том случае, если в постановлении кассационной инстанции (будет указано – от авт.), что судьей допущено грубое нарушение. Вот такую статистику мы не ведем на самом деле. Мы сами, Верховный суд, провоцируем некачественное правосудие на местах, потому что принципиально не реагируем".

Он еще раз озвучил вопрос, который задают ему люди: "Почему судьи, допустившие грубые нарушения, не привлекаются к ответственности?" По его мнению, безнаказанность судей на местах создает дополнительную нагрузку на Верховный суд, где граждане ищут справедливости. В итоге высшая судебная инстанция загружена в два раза больше апелляционной.

"Мы людей вынуждаем идти в Верховный суд. На местах они почувствовали безответственность, безнаказанность, поэтому не отвечают за свои решения. Я понимаю, когда люди пишут и требуют от председателя привлечь судей к ответственности. Потому в постановлении кассационной коллегии не указывается, что судья допустил или не допустил грубые нарушения. Об этом мы молчим, поэтому у нас сотни тысяч обращений в кассационные инстанции. В областях отдыхает апелляция, ни за что не отвечает, а мы здесь из-за своей беззубости позволяем и создаем условия, чтобы на апелляции именно так себя вели наши коллеги", - добавил Асанов.

В 2018 году было около 20 случаев, когда кассационная инстанция отменила приговор либо по протесту генпрокурора, либо по представлению Жакипа Асанова, хотя по этим фактам судьи Верховного суда отказали передать в кассационную инстанцию.

"Мы анализировали, какие судьи Верховного суда отказывали и давали оценку или нет?" - спросил Асанов

"В начала января мы провели совещания с коллегией и все эти вопросы уже обсуждали каждый такой случай индивидуален. Есть случай, когда судья при наличии оснований не передал", - ответил ему Рахметулин.

Астанов напомнил судье, что не любит общих фраз и рассуждений, и предложил разобраться в ситуации. Добавив, что не имеет обвинительного уклона в своей речи, а лишь стремится увидеть картину в целом.

"Я не говорю, что во всех случаях виноваты. Я понимаю, что могут быть оценочные судебные ошибки, за это наказывать я не требую, но рассмотреть, изучить, и промониторить. Предоставьте мне информацию по всем этим случаям", - заключил Асанов.

Татьяна Ковалева, Астана

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