Председатель ВС: В кассации дела будут разрешать пятеро судей

На данный момент реальная картина по суду присяжных в стране становится все хуже и хуже - Асанов.

Председатель Верховного суда собирается расширить область применения суда присяжных и усовершенствовать систему рассмотрения дел в кассационной инстанции. Об этом он сказал во время расширенного совещания по итогам работы судебной системы в 2018 году, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на данный момент реальная картина по суду присяжных в стране становится все хуже и хуже. Так, в 2018 году с их участием рассмотрено лишь 44 уголовных дела. Жакип Асанов отметил, что "это происходит, в первую очередь, из-за причин законодательного характера", потому как присяжные могут рассматривать дела только по 13 составам.

"В 21 шаге Плана Нации стоит задача расширить область применения суда присяжных. Мы предлагаем поэтапно передать суду присяжных многие особо тяжкие преступления. Сегодня уже есть наше предложение – порядка 27 составов, то есть увеличить в более чем в три раза", - сообщил он.

Асанов обратил внимание и на жалобы граждан и юристов, которые не довольны, что в Верховном суде все решает один судья, то есть единолично.

"Передавать в кассационную инстанции или не передавать? Согласитесь, вопросы есть. Ведь риск допустить ошибку гораздо выше, когда решает один судья. Поэтому передавать ходатайства в кассационную инстанцию или не передавать – пусть решают трое судей, не один. А в самой кассации дела будут разрешать не трое судей, как сегодня, а пятеро", - зсказал Асанов.

Причем среди пятерых судей не должно быть тех троих, кто инициировал возбуждение кассационного пересмотра. Он также добавил, что с уголовной коллегией Верховного суда ему уже удалось прийти к пониманию.

Татьяна Ковалева, Астана

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