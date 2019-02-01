На трассе Сатпаев-Сарыкенгир на мужчину напали с ружьем

В ходе мероприятий сотрудниками криминальной полиции, совместно с СОБР в одной из квартир города Сатпаева установлен и задержан 24-летний житель области.

28 января 2019 года в Управление полиции Жезказгана обратился 55-летний житель города с заявлением о том, что в ночь на 28 января на трассе Сатпаев-Сарыкенгир неизвестное лицо, применив ружье покушался совершить хищение его автомашины и сотового телефона, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Карагандинской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.192 ч. 2 УК, т.е. "разбой".

В ходе мероприятий сотрудниками криминальной полиции, совместно с СОБР в одной из квартир города Сатпаева установлен и задержан 24-летний житель области. В ходе обыска его квартиры изъято вещественное доказательство – двуствольное ружье.

В отношении задержанного принята мера пресечения "содержание под стражей". Проводится расследование.

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