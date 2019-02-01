Руководители технопарков стран ЕАЭС на планшетах подписали меморандум о сотрудничестве

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На планшетах подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между технопарками стран ЕАЭС, передает Zakon.kz.

В присутствии премьер-министров Казахстана, России, Кыргызстана, Беларуси и заместителя премьер-министра Армении руководители технопарков стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Среди подписавших глава Astans hub Адлет Нургожин, Баград Енгибарян (инкубатор предприятий Армении), Алтынбек Исмаил (директор ПВТ, Кыргызстан), Aркадий Дворкович (председатель фонда Сколково, Россия).

Подписи выводили на экран.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, что можно составить психологический портрет по подписям.

"Новые платформы меняют подходы , посредники уходят, создается новая экосистема. Это является элементом глобального тренда, когда производство новых знаний важно",- сказал Медведев в рамках подписания Меморандума.

Альберт Ахметов

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