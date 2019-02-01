Список запрещенных к проносу в школу предметов составят в Казахстане

В Минобразования республики намерены бороться с ростом драк и издевательств среди школьников.

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев дал поручение разработать список предметов, запрещенных к проносу в школы. За соблюдение правил ответственность будут нести родители школьников, пишет Sputnik.

Такое поручение глава ведомства дал во время внеочередного заседания межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Казахстана.

Решение о запрете на пронос определенных предметов у казахстанских школьников появилось после участившихся в последнее время в ряде регионов случаев совершения жестоких групповых драк, избиений и издевательств среди учащихся, как в стенах организаций образования, так и вне. В одной из подобных потасовок, в Актюбинской области погиб один ребенок.

В комитете по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры Казахстана сообщают о неизменном количестве преступности среди детей в прошлом году по сравнению с 2017 годом.

"В разрезе регионов по сравнению c 2017 годом наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними в Атырауской области на 39,6 процентов, в Алматы на 33,5 процентов, в Кызылординской, Мангистауской областях и Астане на 18 процентов, Акмолинской и Актюбинской областях на 11 процентов, в Туркестанской области на 7,8 процента", – проинформировали в пресс-службе МОН.

В прошлом году к административной ответственности привлекли свыше 170 работников организаций образования за укрытие или несвоевременное сообщение в правоохранительные органы о фактах совершения противоправных действий с участием подростков.

В Минобразования республики признают – комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на местах не принимают своевременных мер для выявления и предупреждения конфликтных ситуаций среди учащихся.

"Сложившаяся ситуация требует принятия дополнительных мер по профилактике преступности среди детей. Поручаю утвердить перечень предметов, которые необходимо запретить вносить в школу и предусмотреть ответственность родителей. Регионам обеспечить безопасность детей и экстренно реагировать на каждый случай", – дал задание Ерлан Сагадиев.

Кроме этого через электронную систему контроля обеспечат постоянное присутствие школьных инспекторов. там где их не хватает, будут добирать сотрудников совместно с министерством внутренних дел.

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