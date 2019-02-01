В Ираке за терроризм осуждены пожизненно пять таджикистанок

Многие женщины отправились в Сирию и Ирак по принуждению своих мужей.

Суд в Ираке приговорил 5 женщин из Таджикистана к пожизненному заключению по обвинению в членстве в террористической организации "Исламское государство" (ИГ)*, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА).

Об этом накануне сообщил посол Таджикистана в Кувейте и Ираке Зубайдулло Зубайдзода.

Осужденные к пожизненному заключению женщины – уроженки города Исфара Согдийской области, Фархорского района и района Абдурахмон Джоми Хатлонской области.

По словам таджикского дипломата, вердикт суда в отношении Садорат Қурбоновой, Мафтуны Маджидовой, Гулрухсор Алиевой, Гулбахор Сайфуллоевой и ее дочери Махфузы Курбоновой был оглашен в четверг.

В зале суда присутствовал и представитель посольства Таджикистана в Ираке.

Оглашение приговора в отношении еще одной гражданки Таджикистана Максуды Джахбаровой отложено - представители суда не сумели найти переводчика. У женщины, уроженки города Пенджикент, двое детей.

По официальным данным, в Ираке 43 гражданки Таджикистана приговорили к различным срокам (от 16 лет до пожизненного заключения) по обвинению в терроризме.

Ранее власти Таджикистана сообщили, что многие таджикские женщины отправились в Сирию и Ирак по принуждению своих мужей. По официальным данным, свыше 400 таджикских женщин и детей находились в странах Ближнего Востока.

После освобождения многих городов Сирии и Ирака от ИГ, женщины и дети находятся в тюрьмах Ирака и лагерях беженцев ООН в Сирии. В боевых действиях на стороне ИГ в Сирии и Ираке участвовали около 1900 граждан Таджикистана, судьба многих на данный момент неизвестна.

* -группировка, запрещенная в Казахстане

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