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Срок получения страховки при ДТП могут сократить до трех дней

Это для удобства людей - сообщил Жакип Асанов.

Фото : Atameken Business1 февраля 2019, 14:19

Срок получения выплат по страховке при ДТП могут сократить до трех дней. Об этом сообщил председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Выступая на расширенном совещании в Верховном суде, он напомнил, что в 53 судах 110 судей вовлечены в пилот по "ночным судам".

По его словам, если раньше в среднем уходило 100 дней с момента ДТП до момента получения страховки, то эти суды позволяют получить страховку в течение 15 дней, причем 10 дней из них - это время для того, чтобы постановление вступило в силу.

"Если мы инициируем поправку в Кодекс об административных правонарушениях, и если такие постановления при наличии согласия сторон будут вступать немедленно в силу, тогда, конечно, этот срок можно сократить до 3-5 дней. Это для удобства людей", - сообщил Жакип Асанов.


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