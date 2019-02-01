Срок получения страховки при ДТП могут сократить до трех дней

Это для удобства людей - сообщил Жакип Асанов.

Срок получения выплат по страховке при ДТП могут сократить до трех дней. Об этом сообщил председатель Верховного суда РК Жакип Асанов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Выступая на расширенном совещании в Верховном суде, он напомнил, что в 53 судах 110 судей вовлечены в пилот по "ночным судам".

По его словам, если раньше в среднем уходило 100 дней с момента ДТП до момента получения страховки, то эти суды позволяют получить страховку в течение 15 дней, причем 10 дней из них - это время для того, чтобы постановление вступило в силу.

"Если мы инициируем поправку в Кодекс об административных правонарушениях, и если такие постановления при наличии согласия сторон будут вступать немедленно в силу, тогда, конечно, этот срок можно сократить до 3-5 дней. Это для удобства людей", - сообщил Жакип Асанов.

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