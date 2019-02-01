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Швеция выделит 6,5 миллиона евро на гуманитарную помощь Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента.

Фото : © РИА Новости / Дмитрий Знаменский1 февраля 2019, 14:56

Швеция выделит 65 миллионов шведских крон (6,5 миллиона евро) на помощь венесуэльцам, пострадавшим в результате гуманитарного кризиса в стране, передает РИА Новости со ссылкой на Шведское международное агентство по развитию сотрудничества (Sida).

Как отмечается в заявлении, помощь будет направлена гражданам Венесуэлы "внутри страны и за ее пределами, нуждающимся в еде, чистой воде и медицинской помощи".

"Девять из десяти больниц испытывают недостаток лекарств и других материалов. Работает только одно из десяти отделений неотложной помощи, интенсивной терапии или операционных", - приводятся в заявлении слова руководителя по направлению гуманитарной помощи Sida Сюзанны Микхаил (Susanne Mikhail).

Микхаил отметила, что гуманитарным организациям сложно работать на территории Венесуэлы, поскольку в стране не было официально объявлено о чрезвычайной гуманитарной ситуации. Тем не менее, Sida намерена, в частности, усилить поддержку отделения Международного Красного Креста (МКК), работающего в Венесуэле.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.


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