Швеция выделит 6,5 миллиона евро на гуманитарную помощь Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента.

Швеция выделит 65 миллионов шведских крон (6,5 миллиона евро) на помощь венесуэльцам, пострадавшим в результате гуманитарного кризиса в стране, передает РИА Новости со ссылкой на Шведское международное агентство по развитию сотрудничества (Sida).

Как отмечается в заявлении, помощь будет направлена гражданам Венесуэлы "внутри страны и за ее пределами, нуждающимся в еде, чистой воде и медицинской помощи".

"Девять из десяти больниц испытывают недостаток лекарств и других материалов. Работает только одно из десяти отделений неотложной помощи, интенсивной терапии или операционных", - приводятся в заявлении слова руководителя по направлению гуманитарной помощи Sida Сюзанны Микхаил (Susanne Mikhail).

Микхаил отметила, что гуманитарным организациям сложно работать на территории Венесуэлы, поскольку в стране не было официально объявлено о чрезвычайной гуманитарной ситуации. Тем не менее, Sida намерена, в частности, усилить поддержку отделения Международного Красного Креста (МКК), работающего в Венесуэле.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!