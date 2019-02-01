Опасные для здоровья продукты обнаружены на казахстанских прилавках

В них выявлена кишечная палочка, плесень, дрожжи и другие микроорганизмы.

Ряд нарушения требований гигиенических нормативов и технических регламентов, выявил в январе 2018 года Комитет охраны общественного здоровья (КООЗ) МЗ РК в исследованных пробах пищевой продукции, поставляемой в Казахстан определенными предприятиями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Комитета.

Несоответствие по показателю общей микробной обсеменности, выявлено в продукции сразу нескольких предприятий:

- ООО "СПК Курников" (РФ) – в торговых объектах Атырауской области в пробах фарша из мяса птицы "Крестьянский", закупленных на складе № 9 (г. Атырау, ул. 1, стр. 35), в магазине "Дамир" (г. Атырау, мкр. Коктем, 16), и в магазине "Аружан" (г. Кульсары, 5 участок);

- ЗАО "Ставропольский бройлер" (РФ) – в пробе голени цыпленка-бройлера "Благояр", закупленного в магазине "Дамир" (Атырауская область, г. Атырау, мкр. Коктем, 16);

- ОАО "Ак-Сут" – в пробе сыра плавленного "Голландский", закупленной в продуктовом магазине ИП Арва С. А. (Жамбылская область, Кордайский район, с. Масанчи,32);

- ЗАО "Инжавинская птицефабрика" – в пробе крыла цыпленка-бройлера "Благояр", закупленной в магазине "Бекарыс" (Атырауская область, с. Миялы, ул. Кунанбаева, 51);

- ЗАО "Приосколье" – в пробе тушке цыпленка-бройлера, закупленной в магазине "Салем" (Атырауская область, с. Индербор, ул. Акжайык).

- ООО "КДВ Яшкино" (РФ) – выявлено несоответствие по показателю общей микробной обсеменности и плесени в пробе мини-круассанов с клубничным джемом, закупленной в магазине "Полина" (Акмолинская области, Атбасарский район, г. Атбасар, ул. Женис, 136);

- ИП "Алимбеков Б." (РК) – обнаружены бактерии группы кишечной палочки в пробе фарша из говядины, закупленной в магазине "Продукты плюс" (Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Казахстанская, 104);

- ООО ПКФ "Пикант" (РФ) – выявлен S. Aureus, в пробе рулета копчено-варенного "Гурман", закупленного на складе № 9 (Атырауская область, г. Атырау, ул. 1, стр. 35);

- ООО "ПИК" (РФ) – обнаружены дрожжи в пробе аналога икры зернистой "Старорусская", закупленной в магазине "Диар" (Атырауская область, Махамбетский район, с. Махамбет, ул. Есмагамбетова, 46);

- ООО "Богородский мясоперерабатывающий комбинат" (РФ) – обнаружены бактерии группы кишечной палочки, превышение показателя общей микробной обсеменности в пробе пельменей говяжьих "Вкусно сытно", закупленной в магазине "Аэлита" (Атырауская область, Курмангазинский район, с. Курмангазы);

"В настоящее время принимаются меры по изъятию опасной продукции с торговых объектов, а также принимаются меры административного характера в отношении реализаторов. При этом Комитетом проводится ряд противоэпидемических мероприятий, направленных на установление причин, способствующих возникновению нарушений", – отмечено в сообщении (КООЗ) МЗ РК.

Также в сказано, что в случае обнаружения указанной несоответствующей продукции на прилавках магазинов можно письменно или по номеру 8 (7172) 74-27-04 обратиться в Комитет и его территориальные департаменты. Контактные данные ДООЗ каждого региона указаны на сайте КООЗ МЗ РК в разделе территориальные департаменты.

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