ПРАВМЕДИА. Завершился прямой эфир вебинара "Как стать юристом №1"
Ведущим выступил адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.
Фото : kpfu.ru1 февраля 2019, 15:18
Дамы и господа!
Закончился прямой эфир бесплатного вебинара ПРАВМЕДИА "Как стать юристом №1".
Если вы стремитесь стать первоклассным специалистом, хотите получать большие гонорары и много клиентов - эта информация для Вас.
Как юристу "прокачать" свою экспертность и что нужно делать, чтобы грамотно выстраивать свой личный бренд.
Ведущий – Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.
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