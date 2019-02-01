ПРАВМЕДИА. Завершился прямой эфир вебинара "Как стать юристом №1"

Ведущим выступил адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.

Дамы и господа!

Закончился прямой эфир бесплатного вебинара ПРАВМЕДИА "Как стать юристом №1".

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Как юристу "прокачать" свою экспертность и что нужно делать, чтобы грамотно выстраивать свой личный бренд.

Ведущий – Серик Айтбаев, адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов.

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