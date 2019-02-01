Названы наиболее частые причины пожаров в Алматы

Не пускать бездомных в подвалы многоэтажек попросили алматинцев пожарные.

О ситуации с профилактикой пожаров в Алматы рассказали огнеборцы, передает Zakon.kz.

По итогам 2018 года на фоне прироста населения города на 54 тыс. человек, и жилищного фонда на 5,5%, в Алматы зафиксирован некоторый рост числа пожаров. При этом, в сравнении с 2017 годом значительно снизилось количество травмированных - на 33,3%, а число получивших отравления угарным газом – на 55%. Это результат системной профилактической работы, на которой были задействованы специалисты ДЧС Алматы, работники районных акиматов, местные полицейские службы и волонтеры.

"За небольшое время нынешнего отопительного периода работники ДЧС провели разъяснительную работу со всеми руководителями КСК. С этого года работники КСК должны ограничить доступ лицам без определенного места жительства в подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов. Раньше на такие вещи, они, просто закрывали глаза. Пожарные проводят интерактивные уроки в школах, месячник пожарной безопасности в частном секторе. Ежедневно горожанам вручаются памятки о соблюдении правил пожарной безопасности. При проведении профилактической работы наши представители могут давать только советы, но влиять своими приказами на ситуацию не могут. На объектах КСК, не относящихся к высотным зданиям, наши сотрудники могут проводить лишь профилактические мероприятия, без применения контрольных функций",- констатировали в пресс-службе ДЧС Алматы.

Связано это с тем, что на основании совместного приказа министра внутренних дел РК и министра национальной экономики утверждены критерии оценки степени рисков и проверочные листы в области пожарной безопасности и гражданской обороны. Согласно данного приказу, жилые дома не более 9 этажей и высотой менее 28 метров (к которым относится основной жилой фонд города), с целью снижения надзорных барьеров, переведены в незначительную степень риска и не подлежат проверке сотрудниками противопожарной службы.

"Неосторожное обращение с огнем, нарушения правил эксплуатации электрооборудования и печей остаются основными причинами происшествий, которые практически каждый день происходят на территории города", - рассказали в ДЧС.

Пожарным удалось вытащить из огня 153 человека, а материальных ценностей спасти на сумму 2,3 млрд тенге. Благодаря их слаженной работе и активной помощи простых граждан, количество погибших, и пострадавших в прошлом году заметно уменьшилось.



В Алматы за прошедший год сдано в эксплуатацию 1113 объектов, большая часть которых, приходится на частный жилой сектор. Согласно действующему законодательству, в настоящее время в целях снижения давления на бизнес работники противопожарной службы не принимают участие в государственных и приемочных комиссиях.

"Пожарные Алматы в лучшем случае попадут на вновь введенные объекты, и только на объекты высокой степени риска на следующий год. Это связано с тем, что проверка объектов осуществляется на основании заранее разработанного, утвержденного и размещенного на сайте генеральной прокуратуры РК плана проверок по особому порядку. В связи, с чем ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на новых объектах в большей мере лежит на заказчике и компаниях осуществляющих проектирование и строительство, а на существующих объектах незначительной степени риска, ответственность несут руководители организаций осуществляющих эксплуатацию зданий", - заключили ДЧС.

Еженедельные рейды работников ДЧС в частном секторе и многоквартирных жилых домах, конечно, приносят свои плоды, но, к сожалению, уровень ответственности наших граждан пока остается низким.

"Во время рейдов, спасатели объясняют жителям, что старые алюминиевые проводники со временем перестают выдерживать мощность электрического тока. Советуют им заменить в домах изношенные провода. Им объясняют, что неисправная электропроводка, и не правильная эксплуатация электроприборов опасны сами по себе. Однако такие призывы зачастую остаются без внимания владельцев домов. На сегодняшний день, ДЧС взято на учет более 145 тысяч частных домов. Это огромная и масштабная работа. Такие же проблемы с неисправными печами и дымоходами в частных домах. Хозяева зачастую не придают замечаниям наших сотрудников должного значения", - сообщили в ДЧС Алматы.

Что касается жильцов многоквартирных домов, то с проверкой к ним в квартиру никто не придет, если конечно соседи не пожалуются, но как показывают трудовые будни пожарных, бытовая халатность приводит к трагическим последствиям.

Альберт Ахметов

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