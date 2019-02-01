Направлять информацию о наличии свободных рабочих мест центру занятости населения можно письменно или через государственный Интернет-ресурс "Биржа труда".

Согласно закону "О занятости населения" работодатели обязаны размещать информацию о свободных вакансиях на электронной бирже труда. Об этом напомнили в Центре занятости населения города Алматы, передает Zakon.kz.

Как поясняется, направлять информацию о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) центру занятости населения можно письменно или через государственный Интернет-ресурс "Биржа труда" в течение пяти рабочих дней со дня их появления с указанием условий труда и оплаты.

При этом письменная форма сведений о наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей) признана утратившей силу приказом Министра труда и социальной защиты населения РК от 06 июня 2018 года.

Адрес электронной биржи труда www.enbek.kz (Информацию по размещению можно получить по ссылке https://www.enbek.kz/docs/ru/faq). Регистрация и размещение сведений о наличии свободных мест, осуществляется посредствам электронной цифровой подписью (ЭЦП) юридического лица (работодателя).

Данные изменения внесены с целью увеличения услуг, предоставляемых в электронном формате, а также сокращения издержек работодателей при трудоустройстве и сдаче отчетности по занятости.

"Вы можете удаленно, не посещая центр занятости, разместить информацию о наличии вакантных должностей, а также получить доступ к базе данных лиц, ищущих работу. Все услуги на электронной бирже труда бесплатны. Если у вас нет интернета, то вы можете воспользоваться электронной биржей труда в зоне самообслуживания в центре занятости населения", - рассказали в центре занятости.

Как начать пользоваться электронной биржей труда

Зарегистрируйтесь на электронной бирже труда. Заполните регистрационную форму и подтвердите адрес электронной почты. Для вас будет создан "Личный кабинет".

Запомните свой логин и пароль, указанные при регистрации. Они нужны вам для последующего входа на биржу и управления вашими вакансиями и резюме. В "Личном кабинете" внесите необходимую информацию о вашей организации.

Для подтверждения информации на электронной бирже труда вам необходима электронная цифровая подпись (ЭЦП).

"Личный кабинет" – это ваша персональная страница, где хранится информация о вашей компании, тексты опубликованных вами ранее вакансий, полученные отклики на вакансии.

Как разместить вакансию

Перейдите в "Личный кабинет". Выберите действие "Добавить вакансию". Внесите необходимую информацию и сохраните данные.

Вакансии вашей компании будут доступны пользователям биржи моментально, сразу после того, как вакансия будет сохранена.

Все ваши вакансии будут храниться в "Личном кабинете".

Как найти работника

На электронной бирже труда есть возможность расширенного поиска резюме лиц, ищущих работу (соискателей), с просмотром контактных данных.

Вы можете распечатать (скачать) резюме соискателя в режиме просмотра.

После просмотра вакансии соискатель имеет возможность отправить вам свое резюме (отклик на вакансию).

Все отклики от соискателей на вакансию поступят в ваш "Личный кабинет". Выбрав подходящего кандидата, вы можете пригласить соискателя на собеседование, нажав кнопку "Отправить приглашение".

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