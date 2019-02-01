Джозеф Циглер: Опыт Казахстана по внедрению цифровизации можно применять в других странах

Он отметил, что необходимо продолжать совершенствовать вопрос стимулирования молодых ученых, дать им возможность реализовывать свои навыки и знания, запускать как можно больше уникальных стартапов.

Более 800 международных экспертов, представителей ЕЭК, ООН, стран ЕАЭС, посольств собрались 1 февраля в Алматы на площадке форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии". На вопросы о том, как проходит форум, каковы основные тренды развития цифровизации и роли технопарков в инновационной экосистеме, ответил консультант Astana Hub Джозеф Циглер, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

"Я очень воодушевлен той работой, которую проделывает Правительство Казахстана в части внедрения цифровых технологий. Цифровизация Правительства, а именно оказание государственных услуг в электронном формате составило около 60% в прошлом году, в текущем году этот показатель планируется повысить до 80%. Это удивительный показатель за достаточно короткий период. Казахстан, однозначно, показывает динамичную трансформацию. Я думаю, что опыт Казахстана по внедрению цифровизации можно применять в других странах. Государства с уверенностью могут перенимать те реформы, которые Казахстан внедряет с успехом у себя", — сказал эксперт.

По мнению Джозефа Циглера, Казахстану не следует снижать темпы развития цифрового направления. Необходимо продолжать совершенствовать вопрос стимулирования молодых ученых, дать им возможность реализовывать свои навыки и знания, запускать как можно больше уникальных стартапов. Также нужно сфокусироваться на вопросе создания универсальной площадки для привлечения инвесторов и менторов, чтобы они могли оценить все возможности работы в Казахстане.

На сегодня Astana Hub, как отмечает спикер, обладает приличной базой молодых ученых, желающих достичь успехов и достижений в информационной среде, а также составить здоровую конкуренцию другими ученым с разных стран.

Джозеф Циглер сообщил, что международный технопарк Astana Hub проделал большую работу за год своей деятельности: реализовано 47 различных проектов с вовлечением более тысячи участников.

Эксперт также подчеркнул уникальную особенность деятельности Astana Hub, который отличает его от других международных технопарков.

"Хотел бы обратить внимание на один факт, который я не встречал ни в Сингапуре, ни в Австралии – был предложен режим прогрессивного налогообложения, что позволяет минимизировать риски и сделать этот объект более привлекательным для инвесторов и стартаперов. Это тот инструментарий, который служит для нас тем подспорьем, что позволяет стать максимально конкурентоспособным, и эти режимы налогообложения делают ситуацию еще лучше", — сказал он.

Как отметил эксперт, 2018 год для технопарка выдался успешным. В 2019 году предстоит сделать все, чтобы Astana Hub стал драйвером и движущей силой в авангарде развития цифровых технологий в стране.

"Мы должны научить людей: как инвестировать в цифровую среду. Наша задача - привлечь к данному процессу сторонних участников и сделать все возможное, чтобы расширить базу наших клиентов. Наша идея состоит в том, чтобы объединить технологические парки и убедиться в том, чтобы они максимально сотрудничали не только с внутристрановыми парками, но и парками, которые расположены в регионах", — сказал Джозеф Циглер.

Также задачей Astana Hub является создание инновационной экосистемы: что можно сделать быстрее и лучше других?

"Нам нужно четко представлять, что мы должны быть впереди. Мы должны быть более конкурентоспособными. Нам необходимо обеспечить доступ к технологиям, чтобы граждане разных категорий, включая людей с ограниченными возможностями, чувствовали себя комфортно", — добавил он.

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