Алматинский бизнесмен заявил о покушении на его жизнь

Полиция устанавливает все детали произошедшего и ищет тех, кто стрелял.

Алматинский предприниматель Николай Долматов обратился с заявлением в полицию в связи с тем, что в окна его дома стреляли. Мужчина уверен, что это было покушение на его жизнь. Соответствующая информация поступила в редакцию Zakon.kz.

"27.01.2019 вечером, около 20.00 была совершена попытка убийства предпринимателя Николая Долматова. Находясь в спортзале своего дома, Николай подошёл к окну, чтобы закрыть штору. Именно в этот момент предприниматель услышал хлопок и резкий звук удара чего-то металлического по стеклу. Через мгновение раздался второй выстрел. Пуля пробила окно, пролетев в нескольких сантиметрах от головы предпринимателя, ударилась в колонну напротив и отрекошетила обратно к окну", - сказано в поступившем сообщении.

Николай Долматов уверен, что целью стрелявших был он сам.

"Я не думаю, что эти пули прилетели в окна моего дома, потому что кто-то в ночи "охотился на фазанов". Так и сказал прибывший на место полицейский, он решил, что это проделки неудачливого охотника! Мне сейчас нужны ответы на все вопросы, а их у меня много, особенно в свете сложного бракоразводного процесса", - сказал предприниматель.

На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, Долматов написал соответствующее заявление.

В пресс-службе ДП Алматы по данному факту сообщили следующее:

"В настоящее время в Управлении полиции Медеуского района города Алматы расследуется уголовное дело по заявлению гр.Долматова Н. По результатам досудебного расследования будут установлены истинные обстоятельства произошедшего и действительный мотив преступления, с принятием мер в отношении лица, совершившего его. Вместе с тем, Департамент полиции напоминает, что, согласно требованиям ст.201 УПК РК, данные следствия разглашению не подлежат. В этом случае они обнародованы лишь в допустимом объеме".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!