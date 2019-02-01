В Украине предложили разрешить использование марихуаны в медцелях

Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун сообщила, что использовать марихуану в лечебных целях – это нормальная мировая практика, которую стоило бы ввести и в Украине, передает РИА Новости.

Верховная рада Украины 30 января зарегистрировала на сайте петицию, призывающую разрешить использование марихуаны в научных и медицинских целях. На данный момент она набрала 5,7 тысячи подписей из 25 тысяч необходимых для ее рассмотрения.

"Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками, - нормальная мировая практика", - написала Супрун на своей странице в Facebook.

Она напомнила, что в Украине использование марихуаны в лечебных и научных целях полностью запрещено, в то время как "применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств".

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