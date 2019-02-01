Женщин, укравших норковых шуб на 5 миллионов тенге, задержали в Алматинской области

Похищенные меха возвращены законной владелице.

Полицейскими Алматинской области по горячим следам раскрыта кража крупной партии норковых шуб, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

Как сообщили в ведомстве, факт кражи зарегистрирован в Панфиловском районе, где 31 января в полицию обратилась жительница приграничного села Нуркент. Из ее заявления следовало, что неизвестные воры похитили у нее 13 норковых шуб, общей стоимостью свыше 5 миллионов тенге. Как выяснилось, эти меховые изделия предпринимательница планировала вывезти на продажу в Алматы.

"Сотрудникам Панфиловской районной полиции удалось в дежурные сутки установить и задержать двух женщин, обоснованно подозреваемых в краже чужого имущества. Обе подозреваемые являются жителями соседних сел этого же района. Похищенные шубы, все 13 штук, также удалось отыскать и возвратить законной владелице. Досудебное расследование по факту проводится согласно статье 188 части 4 УК РК "Кража в особо крупном размере", – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В полиции также дополнили, что на время расследования в отношении обеих подозреваемых женщин избрана мера процессуального принуждения "Обязательство о явке".

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