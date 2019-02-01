Проект Фонда Булата Утемуратова "Баламан" презентовали в Алматы

Автором проекта стал доктор Алмаз Шарман.

31 января состоялась презентация проекта "Баламан". Цель проекта - создание познавательного и интересного контента о здоровом образе жизни для казахстанских детей.

Проект “Баламан” продвигает здоровый образ жизни среди детей в Казахстане посредством создания развлекательно-образовательного контента на казахском и русском языках о правильном питании и физической активности. В рамках проекта будут созданы познавательные видео, короткие анимационные ролики и другие интересные материалы, которые в доступной форме расскажут о принципах ЗОЖ. Контент будет публиковаться на официальном сайте balaman.kz, на YouTube канале и в социальных сетях. Проект поддержали популярный влогер Аминка-Витаминка и победительница "Голос. Дети" (Украина) Данэлия Тулешова.

Автором проекта "Баламан" стал доктор Алмаз Шарман, учёный-медик, специалист в области биомедицинских и медико-демографических исследований, председатель попечительского совета Фонда Булата Утемуратова.

"Проект направлен на оздоровление молодого поколения казахстанцев, за которым будущее нашей страны. Цели программы совпадают с миссией Фонда Булата Утемуратова. В этом году мы запланировали колоссальную работу по созданию качественного интересного видеоконтента. Мы уверены, принципы здорового образа жизни, поданные через новые современные форматы, помогут привлечь и удержать внимание детей и подростков. Кроме того, ребята охотнее воспринимают и следуют советам своих сверстников. Поэтому мы стараемся максимально говорить с детьми на их языке и привлекать популярных детских блогеров", - рассказал Алмаз Шарман.

Программа "Баламан" была разработана Казахстанской Академией Профилактической Медицины в 2017 году. В прошлом году Фондом Булата Утемуратова было выделено 22 млн. тенге на дальнейшее развитие проекта.

Как рассказали инициаторы программы, первый блок съемок уже завершен. Видеоматериалы с использованием 2D-графики и стоп-моушн анимации планируется выпускать каждые две недели. Также анимационные ролики "Баламан" уже можно увидеть во всех кинотеатрах сети "Кинопарк" в Казахстане.

Сайт: www.balaman.kz

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