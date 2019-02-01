МВД РК: Ликвидирован незаконный канал миграции из КНР и Узбекистана

Незаконный канал миграции организовали двое граждан КНР и казахстанка.

Сотрудниками Департамента криминальной полиции и Комитета миграционной службы МВД при содействии Департамента полиции Алматы пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции граждан КНР и Узбекистана, передает Zakon.kz со ссылкой на директора Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Алмаса Садубаева.

В ходе проведения спецоперации 31 января в Шымкенте на территории одного из ТОО были задержаны 73 гражданина КНР и 137 – Узбекистана.

"Установлено, что граждане КНР прибывали на территорию Республики Казахстан транзитными авиарейсами, после чего, нарушая законодательство, незаконно оставались на территории страны. В настоящее время решается вопрос о их выдворении за пределы страны", - сообщил Садубаев.

По данным следствия, незаконный канал миграции организовали двое граждан КНР и казахстанка, которые являлись руководителями вышеуказанного ТОО.

"Они задержаны. Проводится досудебное расследование по ст. 394 ч. 2 УК РК (организация незаконной миграции совершенное группой лиц по предварительному сговору). Кроме того, в Алматы задержаны 9 граждан КНР, незаконно пребывающие на территории РК и сопровождающие их лица – граждане Казахстана. Иностранцы решением суда выдворены из страны с установлением запрета на въезд", - добавил Садубаев.

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