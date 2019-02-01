Вкладчики Эксимбанка получат возмещение в Казпочте

Депозиты 97% вкладчиков гарантируются в полном объеме.

Прием заявлений и выплата возмещения вкладчикам принудительно ликвидируемого АО "Эксимбанк Казахстан" пройдет в центральных операционных участках АО "Казпочта" с 4 февраля по 4 августа 2019 года. АО "Казпочта" произведет выплату возмещения вкладчикам банка от имени и за счет средств Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.

В АО "Эксимбанк Казахстан" размещены депозиты 361 вкладчика (физических лиц и индивидуальных предпринимателей) на сумму 267 миллионов тенге. Депозиты 97% вкладчиков гарантируются в полном объеме.

Выплата из средств КФГД составит 258,3 миллионов тенге. В соответствии с законодательством РК об обязательном гарантировании депозитов между требованиями 62 вкладчиков и их обязательствами перед банком по займам был произведен взаимозачет (сумма возмещения учтена в счет погашения займа). У 27 вкладчиков банка остаток денег на депозите составляет менее 0,50 тенге. В соответствии с законодательством РК применяется арифметический метод округления до нуля, и требования этих вкладчиков не включаются в расчет возмещения.

Таким образом, у КФГД сохраняются обязательства по выплате возмещения 272 вкладчикам банка, из которых 122 вкладчика имеют на депозитах сумму, превышающую максимальную сумму гарантии по депозитам на общую сумму 8,8 миллионов тенге.

КФГД выплачивает возмещение по депозитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, с учетом накопленного (капитализированного) вознаграждения на 16 января 2019 года, но не более максимальной суммы гарантии по депозитам:

10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте;

5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте;

15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Эксимбанк Казахстан" одновременно в тенге и в иностранной валюте (не более эквивалента 5 миллионов тенге – по депозиту в иностранной валюте).

Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге: для расчета суммы возмещения применяется рыночный курс обмена валют на 16 января 2019 года.

Для того, чтобы подать заявление и получить возмещение, вкладчикам необходимо обратиться в ЦОУ АО "Казпочта", имея при себе документ, удостоверяющий личность, который содержит ИИН. Бланк заявления можно получить в ЦОУ АО "Казпочта" или заполнить заранее, загрузив электронный бланк на интернет-ресурсе КФГД www.kdif.kz в разделе "Вкладчикам". Идентификация вкладчиков осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН), поэтому договор банковского вклада или приходные кассовые ордеры для подтверждения прав вкладчиков АО "Эксимбанк Казахстан" не требуются.

В случае обращения представителя депозитора требуется нотариально заверенная доверенность: допускается представление как общей (генеральной) доверенности, так и специальной или разовой доверенности с указанием полномочий на распоряжение депозитами (счетами), открытыми в АО "Эксимбанк Казахстан". В случае обращения наследника необходимо также предоставить документы, подтверждающие право на наследство или право использования денег наследодателя. Если доверенность составлена на иностранном языке, то представитель вкладчика предоставляет доверенность, перевод на государственный или русский языки которой нотариально засвидетельствован в установленном порядке. Представителю вкладчика (наследника) необходимо также иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Вкладчики АО "Эксимбанк Казахстан" могут уточнить график работы, адреса и телефоны ЦОУ АО "Казпочта", в которых будет производиться выплата возмещения, на интернет-сайте Казпочты www.post.kz или в контакт-центре 1499.

После 4 августа 2019 года вкладчики, которые не обратились в АО "Казпочта" за возмещением, вправе получить возмещение напрямую в КФГД.

Вкладчики могут обратиться в КФГД за консультацией в Телеграм-чат @kdif_ask, в call-центр КФГД по бесплатному короткому номеру 1460 или оставить запрос на интернет-ресурсе КФГД www.kdif.kz.

Вопросы о сумме выплаты

Помимо получения возмещения в АО "Казпочта" в пределах гарантируемой суммы, вкладчики, имеющие депозиты сверх максимальной суммы возмещения и требования по начисленному, но не капитализированному вознаграждению, вправе предъявить требования в ликвидационную комиссию АО "Эксимбанк Казахстан" до 25 марта 2019 года, подав соответствующее заявление (претензию).

Заявление (претензию) составляют письменно, в произвольной форме на имя председателя ликвидационной комиссии АО "Эксимбанк Казахстан" Абдильдаевой Л.М. и указывают:

Ф.И.О., ИИН заявителя – физического лица (прилагается копия документа, удостоверяющего личность),

номер банковского счета (ИИК/IBAN) или номер договора банковского счета, банковского вклада,

сумма неисполненных обязательств банка перед кредитором (отдельно указывается размер основного долга и вознаграждения (неустойки и иных штрафных санкций, убытков),

платежные реквизиты для зачисления денег,

почтовые реквизиты (индекс, адрес) – для получения ответа от ликвидационной комиссии о результатах рассмотрения заявления кредитора.

К заявлению (претензии) необходимо приложить копии документов, подтверждающих основание и сумму требования: выписку по банковскому счету, договор банковского счета, банковского вклада, вступившие в законную силу решения суда или другие документы, подтверждающие право требования. Нотариальное удостоверение копий документов, предоставляемых в ликвидационную комиссию, не требуется.

Максимальный срок рассмотрения ликвидационной комиссией поступивших заявлений кредиторов составляет две недели со дня получения, если иные сроки не оговорены договором, заключенным между банком и кредитором.

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