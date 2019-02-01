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Головкин подал в суд на своих бывших менеджеров

Он утверждает, что братья Германы использовали свои незаконные, нелицензированные отношения с Головкиным, чтобы получить миллионы долларов в виде совершенно недопустимых и недобросовестных сборов.

Фото : prosports.kz1 февраля 2019, 17:56

Геннадий Головкин судится со своими бывшими менеджерами за 3,5 миллиона, сообщает prosports.kz, ссылаясь на американское издание The Blast.

Казахстанская звезда бокса Геннадий Головкин подал в суд на своих бывших менеджеров, утверждая, что они использовали его в течение долгих лет и украли миллионы долларов, которые должны были принадлежать ему,

Согласно судебным документам, полученным The Blast, GGG утверждает, что Максим и Олег Германы преднамеренно не отчитывались о доходах, брали чрезмерно большие комиссии, больше того, что они должны были брать и не предоставляли своих услуг для его последних боев, хотя брали за это деньги.

Он утверждает, что братья Германы использовали свои незаконные, нелицензированные отношения с Головкиным, чтобы получить миллионы долларов в виде совершенно недопустимых и недобросовестных сборов, а теперь хотят еще больше денег.

Головкин утверждает, что прекратил отношения с Германами в 2017 году, но они пытались заработать на бое реванше между Альваресом и Головкиным, хотя к тому моменту он разорвал с ними все отношения.

Он добивается решения суда, согласно которому его соглашения с Германами закончены и верит, что они должны вернуть ему 3,5 миллиона долларов от их предыдущих сделок.

Ранее на Prosports.kz была статья с вопросом о том, куда делись братья Германы. Ответ оказался прост. Во всем виноваты деньги.


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