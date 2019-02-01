Назначен новый аким Костаная

Нового градоначальника назначил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Акимом Костаная стал Кайрат Ахметов, сообщает Zakon.kz.

Нового градоначальника назначил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов

Кайрат Ахметов родился в 1965 году. В 1987 году окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт по специальности "агрономия".

С 1987 году работал агрономом отделения совхоза "Каменск-Уральский" Мендыкаринского района Костанайской области. В 1988-1989 годах был инженером-гидротехником совхоза "Каратальский". Занимал должности старшего агронома-эконмиста и управляющего отделением совхоза "Новонеженский".

В 1995-1997 годах был исполнительным директором коллективного предприятия "Казанбасский", затем директором ТОО "Кызыл- Тан". С 2000 по 2002 руководил областным территориальным управлением Минсельхоза РК.

В 2002 стал акимом Мендыкаринского района. В 2006 – руководителем департамента сельского хозяйства Костанайской области. С 2007 по 2010 год был акимом Карасуского района, с 2010 года занимал должность акима Федоровского района.

С июля 2016 года руководил Костанайским районом области.

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