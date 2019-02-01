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В Кремле отказались признавать Гуаидо главой Венесуэлы

Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой Вашингтона". В Москве разделяют его позицию.

Фото : Noticias ao Minuto1 февраля 2019, 18:12

Кремль считает Хуана Гуаидо спикером парламента Венесуэлы и не признает его в статусе президента, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

"Главой государства является господин Мадуро, который является и правительство которого являются, собственно, нашими партнерами в Венесуэле", — напомнил он.

Провозгласивший себя президентом Гуаидо заявил, что направил послание в Китай и Россию. Он также высказал мнение, что Москве и Пекину выгодно изменение экономической модели Венесуэлы.

В Кремле пока письмо не получали, но обещали ознакомиться с ним, если оно поступит.

Европарламент признал Гуаидо "легитимным временным президентом" страны и призвал принять аналогичное решение страны Евросоюза.

Гуаидо уже поддержали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран.

При этом Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой Вашингтона". В Москве разделяют его позицию. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова помочь наладить диалог между законным президентом и оппозицией.

Также в поддержку Мадуро выступили Китай, Турция и ряд других государств.

В Венесуэле с 21 января проходят массовые протесты против действующего президента. Гуаидо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.

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