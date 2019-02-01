БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО и АВТОВАЗ укрепили лидерство на рынках Казахстана и России

В 2018 году LADA продемонстрировала лучшие результаты продаж за последние 7 лет.

Крупнейший игрок на автомобильном рынке Казахстана, холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО, завершил 2018 год с солидным приростом: его продажи на "домашнем поле" росли быстрее рынка и прибавили 35%. Группа вновь заняла первое место в списке самых успешных участников казахстанского авторетейла, заняв почти 32% отраслевого сбыта (против 29% в 2017 г.), сообщает Zakon.kz.

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Совокупная выручка холдинга росла еще более внушительными темпами и увеличилась с $312 млн в 2017 году до $544 млн (+74%) в 2018-м.

Этот результат был достигнут далеко не только за счет работы на внутреннем рынке. В 2015 году казахстанский холдинг успешно вышел на рыночное пространство России и выстраивает на крупнейшем рынке Евразийского союза собственную сеть автоцентров. Российские продажи группы уже сопоставимы с показателями сбыта в Казахстане. В состав действующей сети БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО вошли шоурумы в городах Сибирского, Уральского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов.

Итоги работы на рынке России в 2018 году топ-менеджеры БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО и его партнера, группы АВТОВАЗ подвели в ходе встречи в Санкт-Петербурге. Там президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис и исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Ян Птачек торжественно открыли один из трех модернизированных автоцентров LADA, принадлежащих БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО.

Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис

По итогам 2018 года только в петербургских шоурумах холдинга реализовано 5,8 тыс. автомобилей (+33% к показателю 2017 г.). Всего же в городах присутствия на территории России БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО увеличил сбыт автомобилей LADA на 51%, превысив отметку 15 тыс. единиц.

С 2015 по 2018 годы в автоцентрах БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО на территории РФ продано 38 тысяч автомобилей на сумму 23,3 млрд рублей. Сегодня холдинг сохраняет абсолютное лидерство в продажах марки на рынках Санкт-Петербурга, Новосибирска, Тюмени, Новокузнецка, Омска и Барнаула.

Петербургские автоцентры БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО первыми в северной столице России приобрели обновленный корпоративный облик LADA.

"Вслед за интенсивным обновлением линейки моделей АВТОВАЗ продолжает внедрять новые стандарты организации дилерских центров. Перемены коснулись всех аспектов взаимодействия с клиентом: от внешнего облика шоурумов до организации сервисных зон. Сегодня уже 150 автоцентров LADA полностью отвечают новым корпоративным стандартам. В 2018 году LADA продемонстрировала лучшие результаты продаж за последние 7 лет. Уверен, что дальнейшее развитие дилерской сети в 2019 году позволит нам реализовать еще более амбициозные задачи, - отметил исполнительный вице-президент ПАО АВТОВАЗ по продажам и маркетингу Ян Птачек".

Обновленный дизайн автоцентра БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО в Санкт-Петербурге

В 2018 году на территории России продано более 360 тысяч автомобилей LADA – на 16% выше прошлогоднего результата. Марка остается безусловным лидером российского рынка.

"В 2018 году нам удалось существенно упрочить позиции в качестве ведущего партнера АВТОВАЗа на рынке России. Продажи в российских автоцентрах БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО увеличены с 10 до 15 тыс. автомобилей. В 2019 году мы продолжаем модернизацию сети. Кроме того, в её состав войдут два новых дилерских центра. Первый – в пригородном районе Петербурга Кудрово, второй – в городе Кургане. Рассчитываем, что в течение года наши продажи на российском рынке приблизятся к отметке 18 тысяч автомобилей", - говорит заместитель председателя совета директоров ГК БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО по управлению активами в Российской Федерации Айдар Мендыбаев.

В сумме по итогам 2018 года группой БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО реализовано 28,4 тыс. автомобилей LADA. Из них 13,4 тыс. единиц приобрели казахстанские клиенты холдинга: сбыт LADA в Казахстане в минувшем году вырос на 54%. Рыночная доля бренда возросла с 18,8% до 23,2%. Причем по результатам декабря 2018 года он занял четверть казахстанского авторетейла (24,8%). LADA укрепила позицию марки №1 на рынке Казахстана. В первой пятерке самых востребованных казахстанцами автомобилей – три модели LADA: внедорожник 4x4, семейства Granta и Vesta. Все они выпускаются на конвейере усть-каменогорского завода АЗИЯ АВТО. Сегодня на каждом втором автомобиле казахстанской сборки – логотип LADA. Именно сотрудничество крупнейшего отечественного автозавода с АВТОВАЗом и его новым акционером, альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, является основным двигателем роста казавтопрома.

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В 2018 году 72% отраслевого выпуска казахстанского автопрома пришлось на производственную деятельность группы. С конвейера усть-каменогорского завода АЗИЯ АВТО, входящего в состав холдинга, сошло более 21,2 тыс. автомобилей, что на 60% выше аналогичного значения 2017 года.

Налоговые поступления в бюджет Казахстана, обеспеченные деятельностью БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО, достигли 8,7 млрд тенге. Налоговые платежи холдинга на территории РФ составили 436 млн рублей. Коллектив БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО насчитывает сегодня свыше 5 тысяч работников. Из них 1,2 тыс. сотрудников заняты в российских подразделениях группы компаний.

Иными словами, выход казахстанского бизнеса на основной рынок Евразийского союза можно считать успешно состоявшимся. По крайней мере в масштабах автомобильной отрасли. Партнерство ведущих игроков автоиндустрии двух стран уже сегодня обеспечивает синергетический эффект, который позволяет вместе развивать производство, создавать новые рабочие места и делать жизнь автовладельцев по обе стороны границы Казахстана и России более комфортной и яркой.

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