Президент поздравил молодоженов из Астаны с бракосочетанием

Передал молодоженам письмо с поздравлением Аким Астаны Бахыт Султанов.

Каждая история любви – особенная. Иногда обычное знакомство двух молодых людей перерастает в глубокие чувства. В начале Года молодежи одна из таких историй привела к рождению столичной семьи Айдара и Айнагуль Сулейменовых. Молодые люди познакомились в Астане – городе, который помог им осуществить свои мечты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Айдар и Айнагуль познакомились в 2017 году. Он работал на выставке ЭКСПО, она была посетительницей международной экспозиции. Но встретиться после выставки им не удалось. Через полгода Айдар и Айнагуль начали переписываться в одной из социальной сетей и выяснили, что переехали в один новый дом и стали соседями. По словам Айдара, иначе как судьбой создание их семьи не назовешь. Перед бракосочетанием он решил получить благословение от Главы государства. В январе парень написал электронное письмо в Акорду и пригласил на свою свадьбу Президента Казахстана.

"Это изначально была моя идея. Я хотел, чтобы этот день запомнился нам на всю жизнь. Во-первых, так сложилось, что у нас обоих нет отцов. И я подумал: было бы хорошо, чтобы такие, можно сказать, великие люди дали нам благословение. Это важно для нас, ведь мы – жители Казахстана. И в любом случае, когда желают людям добро, оно приходит. Тем более что сейчас начался Год молодежи. Все как-то совпало, как будто это судьба. Мы из разных городов, но Астана нас связала. Встретились, создаем семью, я очень этому рад и счастлив жить в столице", – рассказал Айдар Сулейменов.

Аким Астаны Бахыт Султанов передал молодоженам письмо с поздравлением Главы государства. По словам акима, Президент Казахстана был глубоко тронут письмом молодого человека и поздравил семью Айдара и Айнагуль Сулейменовых с началом семейной жизни, пожелал им крепкого здоровья, счастья и яркого будущего.

"От имени Елбасы и всех жителей Астаны от всей души поздравляю вас с днем бракосочетания! Как вы знаете, этот год Глава государства объявил Годом молодежи. Это – возложенная большая надежда, огромная возможность для таких же молодых граждан, как вы. В этой связи в Астане будет проведена большая работа по повышению социального положения молодежи, по поддержке ее творческих начинаний. Насколько я знаю, Айдар приехал в Астану из Карагандинской области, а Айнагуль – из Акмолинской. И познакомились вы благодаря международной выставке "ЭКСПО-2017", которая проходила в нашей столице. ЭКСПО – один из стратегических проектов Елбасы. Выставка подарила нам не только много впечатлений, но еще и много новшеств. Нашу столицу можно назвать местом исполнения желаний молодежи и обретения счастья. Поэтому желаю вам любви, мира и согласия!" – сказал Бахыт Султанов.

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