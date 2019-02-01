Аким Алматы провел ряд двусторонних встреч

Бауыржан Байбек обсудил рабочие моменты на полях форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0".

Аким Алматы Бауыржан Байбек провел ряд двусторонних встреч на полях международного форума "Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0", проходящего сегодня в городе с участием глав правительств стран ЕАЭС, сообщает Zakon.kz.

В ходе встречи с президентом Международного Паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом стороны обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества, в том числе по развитию в мегаполисе спортивной инфраструктуры для людей с ограниченными возможностями и их социализации посредством спорта.

В этот же день Бауыржан Байбек встретился с главным исполнительным директором и сооснователем французской компании "Linagora" Александром Запольским, который представил ряд решений по автоматизации государственных услуг в городе Алматы. У себя в стране данная компания занимается внедрением e-Gov и разработкой программного обеспечения с открытым исходным кодом. Среди ее клиентов Министерство финансов и экономического развития Франции, Банк Франции и др.

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